Carro é parcialmente ‘engolido’ pela maré alta na Praia do Farol Velho, em Salinas

Um carro foi parcialmente “engolido” pelas águas do mar na tarde desta segunda-feira (9), na Praia do Farol Velho, em Salinópolis, na região do Salgado paraense. O veículo estava estacionado na faixa de areia. Apesar do susto, não houve feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um grupo de pessoas tenta retirar o veículo da água. É possível ver que a parte dianteira do carro ficou totalmente submersa. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Grupo Liberal, o carro foi resgatado, mas teve perda total.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram que situações como essa são frequentes na região, principalmente entre turistas que desconhecem as particularidades da praia. A falta de atenção à tábua de marés costuma resultar em ocorrências semelhantes, com prejuízos materiais e riscos à segurança.

Os órgãos competentes alertam que motoristas e banhistas devem redobrar os cuidados ao acessar áreas próximas ao mar. A principal recomendação é sempre verificar a previsão das marés antes de trafegar ou estacionar na faixa de areia, especialmente durante a maré enchente.