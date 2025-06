Operação que investiga sequestro de empresário de Ananindeua prende 7 pessoas

Sete pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta terça-feira (10/6), durante a operação “Forquilha”, que apura o sequestro de um empresário de Ananindeua, na Grande Belém. O trabalho policial, realizado pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), ocorreu em Belém, Benevides e Ananindeua, além de São Sebastião (DF), Porto Alegre (RS) e em um presídio no Rio de Janeiro.

De acordo com a PC, no dia 9 de janeiro do ano passado três pessoas utilizaram um carro para sequestrar a vítima, no momento em que ela chegava em casa, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, e exigiram R$ 200 mil para que o empresário pudesse ser libertado. Depois de mais 12 horas em poder dos criminosos, a vítima foi encontrada viva em um cativeiro no município de Benevides.

VEJA MAIS

A DRRBA iniciou as investigações do caso e conseguiu identificar sete suspeitos. Com isso, a operação “Forquila” foi deflagrada para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua contra: João Felipe da Silva Rodrigues Oliveira, conhecido como “Spaike”, Fernando Silva do Nascimento, Eduardo Pereira Andrade, Willian Leno Damasceno da Luz, Rafael Silva de Jesus, Bruna Mendes Maciel e Emanuele Pereira Vieira.

As investigações da PC apontaram “Spaike” como o líder do grupo. Ele já estava no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, e também foi um dos alvos das ordens judiciais de prisão preventiva. Durante a ação, os policiais encontraram drogas com Willian, que estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

As investigações do caso continuam para localizar e prender os demais integrantes do grupo. As sete pessoas presas seguem à disposição da Justiça.