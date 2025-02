Carro de passeio é engolido pelo mar em Salinas e rebocado com caminhão

Um carro modelo Honda City branco foi engolido pelo mar da praia do Atalaia, em Salinópolis, região nordeste do Pará, neste final de semana. O veículo ficou totalmente submerso na água da praia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do resgate do carro. Policiais Militares acompanharam a ocorrência.

No vídeo, alguns homens prendem uma corda em uma caçamba, que parece ser de limpeza urbana da praia, e no veículo que está no mar. Dois homens na água prendem a corda no Honda City que em seguida é arrastado para a fora da água na areaia da praia.

O flagrante foi registrado pela manhã. É possível ver danos no parachoque traseiro quebrado. A água do mar também sai de dentro do veículo.

Acidentes com veículos atolados e submersos na água do Atalaia, em Salinas, são comuns no período de férias, no mês de julho, quando muitos veranistas viajam para o município e entram com os carros na praia. Muitos motoristas passam a noite na praia e quando tentam sair ficam com o veículos atolados na areia. A maré cheia leva a perda total dos veículos.