Homem é morto a tiros e amigo fica ferido após ataque em rua de Rondon do Pará

Um homem identificado como Ielson Valença Nunes, de 31 anos, morreu ao ser baleado na frente de uma residência na cidade de Rondon do Pará, sudeste do Estado. Segundo as informações iniciais, a vítima foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Um amigo de Ielson, que não teve a identidade revelada, foi baleado de raspão durante ataque a tiros. Segundo a Polícia Civil, o caso é apurado.

“Equipes da delegacia de Rondon do Pará trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio e na tentativa de homicídio. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser repassadas pelo 181. O sigilo é garantido”, comunicou.

O crime ocorreu na Rua Ipanema, no Bairro Gusmão. Segundo os relatos preliminares, Ielson consumia bebidas selecionadas em frente à casa com um grupo de amigos. As pessoas perceberam que dois homens em uma moto Honda Bros, vestidos de preto, passaram a rondar o local. Minutos depois, os suspeitos pararam próximos ao grupo e o garupa desceu da moto. O suspeito foi até as pessoas e fez diversos disparos em direção à vítima. Logo depois, os executores fugiram.

Ielson ficou gravemente ferido, mas ainda apresentou sinais de vida. Na situação, o amigo da vítima foi ferido. Quando a Polícia Civil chegou ao local, as vítimas já foram socorridas por testemunhas e encaminhadas para o Hospital Municipal, onde receberam os devidos socorros. No entanto, Ielson não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo homem baleado não corre risco de morte. Não há detalhes sobre a identificação dos autores do homicídio ou o que poderia ter motivado o crime.