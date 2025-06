Suspeito de extorquir e atear fogo em comércio é preso em Icoaraci

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), prendeu nesta quarta-feira (11), em Icoaraci, distrito de Belém, um homem suspeito de envolvimento em crimes de extorsão e atentados contra estabelecimentos comerciais. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e também resultou na autuação do suspeito em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com a polícia, o investigado foi identificado como um dos autores de ataques a um comércio localizado na rodovia Augusto Montenegro. As investigações apontam que ele teria exigido dinheiro dos proprietários sob ameaças, efetuado disparos de arma de fogo contra o estabelecimento e, dias depois, ateado fogo no local.

No momento da abordagem, o homem estava com a mesma motocicleta utilizada nos crimes e portava uma pistola calibre .40. Ambos os materiais foram apreendidos e encaminhados para perícia.

O suspeito foi conduzido à unidade policial e segue à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos nos crimes e esclarecer todos os fatos relacionados à atuação do grupo criminoso.