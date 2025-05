Irmãos adolescentes são encontrados mortos com marcas de facadas em Rondon do Pará

Dois irmãos adolescentes, um de 13 anos, e outro de 15 anos, foram encontrados mortos em uma área de mata nesta terça-feira (6), em Rondon do Pará, sudeste paraense. Os corpos das vítimas apresentavam sinais de violência provocada por arma branca. Os irmãos estavam jogados em uma estrada rural que dá acesso à vicinal dos Martírios.

Conforme as informações policiais, os familiares das vítimas procuraram as autoridades no domingo (4) para relatar o desaparecimento dos irmãos. Os policiais militares ainda informaram que um morador acionou a PM após o filho, que passava pela área, encontrar os corpos dos garotos durante a manhã. Uma viatura foi ao local e constatou que se tratava dos jovens.

No local do crime, os corpos foram encontrados de bruços e com marcas de ferimento por arma branca. Também apresentavam sinais de execução. Uma faca, possivelmente a arma usada no crime, foi encontrada nos arredores da área onde estavam os corpos.

Segundo moradores, os irmãos são naturais de Goiânia, Goiás, e estavam na cidade passando alguns dias na casa da avó. Além disso, os adolescentes já estavam com as passagens compradas para retornarem ao estado de origem. Segundo a polícia, os adolescentes teriam sido detidos na semana passada por suspeita de aplicar o golpe do “Falso Pix”.

Ao ser procurada para esclarecimentos sobre o caso, Polícia Civil informou que os homicídios foram registrados na delegacia de Rondon do Pará na tarde desta terça-feira (06). “Um inquérito foi instaurado e buscas estão em andamento para identificar e localizar os autores do crime”, disse.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.