Adolescente de 15 anos é morto a tiros no bairro da Terra Firme, em Belém

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (21) no bairro da Terra Firme, em Belém. O crime ocorreu na passagem Parque Amazonas, entre a passagem Wilson Brito e a passagem Pau D’Arco.

A vítima foi identificada como Anderson Ribeiro de Sousa, conhecido como “Malada”, morador da área do Abrigo. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio são desconhecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma intensa movimentação de viaturas da Polícia Militar no local do crime. As autoridades foram acionadas para investigar o caso, mas ainda não há informações sobre suspeitos ou eventuais prisões.

A Polícia Civil deve abrir um inquérito para apurar as circunstâncias do assassinato.