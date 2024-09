Adolescente de 16 anos é morto a tiros ao chegar em casa na cidade de Jacundá

O adolescente Igor Gouveia Silva, de 16 anos, foi assassinado a tiros na cidade de Jacundá, localizada no sudeste do Pará, na noite de terça-feira (3). Segundo informações preliminares da polícia, o crime foi cometido por dois homens que se aproximaram da vítima em uma motocicleta. Até o momento, os suspeitos não foram identificados, e a motivação para o homicídio permanece desconhecida.

De acordo com familiares, Igor estava retornando do trabalho e chegava em casa por volta das 23h30. Ele pilotava uma motocicleta modelo Pop e se preparava para entrar na residência, situada na rua Dante de Oliveira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando foi surpreendido pelos criminosos. O passageiro da moto em que os assassinos estavam disparou diversos tiros contra o adolescente, que caiu na calçada do imóvel. O​s autores do crime fugiram em seguida, sem serem identificados.

Logo após o ocorrido, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas, e o local do crime foi isolado para a realização da perícia.

A equipe da Polícia Científica do Pará retirou o corpo de Igor ainda na noite de terça-feira. “É uma angústia sem tamanho ver o corpo do nosso familiar por horas aqui”, lamentou um parente da vítima, visivelmente abalado com a tragédia. As investigações seguem em andamento na tentativa de elucidar o caso e prender os responsáveis pelo crime “A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado sob sigilo pela delegacia de Jacundá”, informou a PC.