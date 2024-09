Adolescente de 14 que matou 4 em escola nos EUA é indiciado e será julgado como adulto

Um adolescente de 14 anos foi indiciado nesta quinta-feira (5/9) pelo assassinato de quatro pessoas na escola de ensino médio onde estudava, localizada no sul dos Estados Unidos, enquanto seu pai foi acusado de homicídio culposo, anunciaram as autoridades locais.

O jovem enfrenta quatro acusações de homicídio agravado após, supostamente, ter matado na quarta-feira dois colegas, também de 14 anos, e dois professores da Apalachee High School, no estado da Geórgia. Nove pessoas – a maioria menores de idade – ficaram feridas no ataque e estão se recuperando, segundo as autoridades.

Colin Gray, o pai do suspeito, de 54 anos, foi detido e enfrenta quatro acusações de homicídio culposo, duas acusações de homicídio em segundo grau e oito acusações de crueldade contra menores. Este é o caso mais recente de um pai que recebe acusações criminais pelas ações de um menor de idade em um tiroteio em massa nos Estados Unidos.

As acusações contra o pai alegam que ele permitiu "de maneira consciente" a posse de uma arma pelo filho, segundo Chris Hosey, diretor do Escritório de Investigações da Geórgia (GBI, na sigla em inglês).

Citando fontes anônimas, a CNN informou que a arma usada no ataque foi um presente do pai ao suposto atirador, aparentemente um fuzil.

Julgado como adulto

O GBI já havia informado que o suspeito será julgado como adulto. O adolescente deverá comparecer ao tribunal na sexta-feira, e espera-se que mais acusações sejam feitas.

"A investigação sobre o ataque a tiros na Apalachee High School continua ativa e em andamento", disse a agência em uma mensagem na rede social X, acrescentando que as quatro vítimas passariam por autópsias nesta quinta-feira.

Ataque a tiros em escolas são frequentes nos Estados Unidos, onde há mais armas do que habitantes e as regulamentações são frouxas, mesmo para a compra de rifles militares.

Nos últimos meses, tem havido um debate sobre a responsabilidade dos pais em massacres, especialmente aqueles cometidos por menores de idade.

"Como você pode ter um rifle de assalto, uma arma em casa, sem estar trancada, sabendo que seu filho sabe onde ela está?", questionou o presidente Joe Biden nesta quinta-feira, em conversa com jornalistas.

"Os pais devem ser responsabilizados se permitirem que seus filhos tenham acesso a essas armas", acrescentou o presidente.

Em abril, os pais de um adolescente que matou quatro pessoas em um ataque a tiros em uma escola foram condenados a penas de 10 a 15 anos de prisão, em um caso sem precedentes.

Jennifer e James Crumbley foram os primeiros pais condenados por homicídio culposo nos Estados Unidos pelas ações do filho.

Pesquisas mostram que a maioria dos eleitores apoia controles mais rigorosos sobre o uso e a compra de armas de fogo, mas um poderoso grupo de lobby se opõe a mais restrições, e o Congresso não consegue chegar a um consenso.