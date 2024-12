Adolescente é encontrado morto em rede na zona rural de Goianésia do Pará

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na véspera de Natal, em Goianésia do Pará, no sudeste do estado, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela polícia. Eduardo Sousa Pinto foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto dormia em uma rede, na área externa da casa de um tio, no Núcleo 3 da região Cinco Irmãos, na zona rural do município.

O corpo foi encontrado por volta das 4h de terça-feira (24), e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Goianésia, que instaurou um inquérito para apurar os fatos. Investigadores estiveram no local e confirmaram as informações repassadas por testemunhas. A Polícia Científica do Pará realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para os procedimentos neces​sários.

A morte de Eduardo é um mistério para os familiares, que afirmam não ter conhecimento de nenhuma situação que pudesse colocar o adolescente em risco. Ele foi sepultado na quarta-feira (25), no município de Jacundá.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os possíveis envolvidos. (Com informações do site Correio de Carajás).