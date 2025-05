‘Belém’ é atacado e morto a facadas no sofá da própria casa, em Rondon do Pará

Dayann Alisson dos Santos Lopes, de 34 anos, mais conhecido como ‘Belém’, foi morto esfaqueado no sofá da própria casa, em Rondon do Pará, no sudeste paraense. O crime ocorreu na tarde de domingo (25), no centro da cidade, quando a vítima dormia e foi atacada.

As informações policiais são que, por volta de 16h15, ‘Belém’ estava deitado no sofá da sala do imóvel onde residia quando o crime ocorreu. O assassino teria entrado no imóvel, na Rua Gonçalves Dias, sem que a vítima percebesse, e desferiu um único golpe na região torácica de ‘Belém’. A vítima morreu no local, antes de uma ambulância socorrista ser chamada. O suspeito fugiu do local.

Conforme as informações preliminares, ‘Belém’ já teria passagens pela Justiça por suspeita de envolvimento em casos de furtos na área. Dessa maneira, uma das linhas investigativas seria de que alguma pessoa teria cometido o homicídio como uma forma de vingança. No entanto, apurações estão sendo realizadas e depoimentos coletados para elucidar o que realmente teria motivado o homicídio.

Uma equipe da Polícia Civil esteve na cena do crime para coletar informações sobre o caso. Os peritos da Polícia Científica também foram acionados para analisar o local e fazer a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Marabá. Não há informações sobre suspeitos.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que a morte de Dayann Alisson dos Santos Lopes é investigada pela delegacia de Rondon do Pará. "Um inquérito foi instaurado e buscas são feitas para identificar e localizar o suspeito do crime", diz o comunicado da instituição.