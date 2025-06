Suspeito de homicídio, latrocínio e roubos morre em intervenção policial em Bragança

Um homem identificado como Leliton Leão de Souza morreu em uma intervenção policial na cidade de Bragança, no nordeste do Pará. A ação ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (10), no bairro Vila Sinhá, durante o cumprimento de um mandado de prisão contra o suspeito. Conforme as informações policiais, Leliton era investigado em casos de homicídio, latrocínio, roubos e sequestro.

Segundo a polícia, a intervenção ocorreu por volta de 5h30. A ação para cumprir a ordem judicial foi deflagrada por uma equipe da Polícia Civil de Quatro Bocas, em conjunto com o Núcleo de Inteligência Policial, Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) Capanema e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Diante da periculosidade do investigado, foi realizada a diligência para cercar o local e capturar Leliton. No entanto, conforme os agentes, ao chegarem ao endereço, o suspeito teria reagido à prisão e efetuado dois disparos de arma de fogo.

Os policiais relataram que foi necessário, em legítima defesa, realizar disparos de arma de fogo para repelir a injusta agressão. Lelliton foi atingido e caiu no chão. Ao lado dele foi encontrado um revólver calibre 38. O suspeito foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento. No entanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Ainda segundo as informações policiais, Lelliton era investigado como autor de vários crimes, como homicídio, latrocínio, roubos e sequestro. Ele estaria em Bragança devido aos ilícitos cometidos nas cidades de Ananindeua, Marituba, Quatro Bocas e Tomé-açu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.