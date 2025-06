Polícia investiga morte de jovem mutilada e abandonada ao lado de cães no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Marcelle Julia Araújo da Silva, de 21 anos, cujo corpo foi encontrado mutilado e coberto por uma lona azul em um imóvel em obras na zona norte do Rio, neste sábado (14). O espaço pertence ao vendedor de yakisoba Zhaohu Qiu, de 35 anos, conhecido como "Xau", principal suspeito do crime. O corpo foi localizado próximo a dois cães da raça pit bull, que teriam atacado os restos mortais da jovem. O homem está foragido desde o fim de semana.

Marcelle havia desaparecido na madrugada do dia 12, quando saiu de bicicleta para encontrar o suspeito, com quem mantinha contato. Imagens obtidas por familiares mostraram o homem empurrando um carrinho coberto com lona azul, similar à que envolvia o cadáver. Alertadas pelos registros, amigas e a cunhada da vítima decidiram procurar por conta própria. Elas sedaram os cães e entraram no imóvel, localizado na avenida Coronel Phidias Távora, no Jardim América, onde encontraram o corpo no segundo andar da construção.

Marcelle Julia Araújo da Silva foi assassinada na Zona Norte do Rio (Reprodução)

Testemunhas relataram que Zhaohu era conhecido por realizar festas privadas, oferecendo bebidas e entorpecentes a jovens mulheres com o objetivo de se relacionar com elas. A última vez que Marcelle foi vista com vida foi a caminho da casa dele, por volta das 2h da manhã. A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado, e o local montado para dificultar a localização do corpo.

Prisão foi decretada e caso é tratado como feminicídio

A prisão temporária de 30 dias foi decretada neste domingo (15) pelo Tribunal de Justiça do Rio, com possibilidade de ser convertida em prisão preventiva. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) coordena a investigação, com acompanhamento do Ministério Público, que avalia novas medidas. Zhaohu Qiu segue foragido.