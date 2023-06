Corpo de idoso é encontrado em reservatório de Tucuruí

​O corpo do idoso Deudedes Caldas Rodrigues, de 62 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (31) nas águas da represa da Hidrelétrica Tucuruí, no sudeste paraense. O homem estava desaparecido havia dois dias. Segundo as primeiras informações colhidas pelas autoridades policiais, Deudedes morreu ao tentar atravessar o lago que banha a entrada da cidade.

Nesta quarta-feira, moradores avistaram o corpo do idoso, conhecido como “Babá”, nas águas do reservatório. Testemunhas relataram que, após o desaparecimento da vítima, pessoas que estavam no local tentaram resgatá-la, mas não conseguiram.

Uma equipe do Grupamento Bombeiro Militar de Tucuruí foi acionada para realizar o resgate do cadáver à terra firme. A Polícia Científica do Pará (PCP) fez a análise e remoção do corpo para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

Exames cadavéricos deverão esclarecer a causa da morte, a qual pode ter sido provocada por afogamento. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da delegacia de Tucuruí. O laudo produzido pela PCP irá compor o inquérito policial. Depoimentos de testemunhas também serão fundamentais para que a morte de Deudedes possa ser esclarecida.