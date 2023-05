Adolescente de 14 anos morre afogado nas águas do Rio Tapajós, em Itaituba

O corpo de um adolescente de 14 anos foi encontrado, na madrugada desta segunda-feira (22), após ter se afogado no Porto do Acari, no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. Com informações do Portal Giro.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela cunhada da vítima, o jovem estariam com o amigos no domingo (21), por volta das 16h, brincando com os amigos no porto, em cima de uma balsa, brincando nas águas do Rio Tapajós quando o desaparecimento aconteceu.

Uma testemunha contou que teria visto quando o garoto decidiu ir da beira do rio até a ponta da balsa. No entanto, ao chegar próximo à extremidade, o adolescente demonstrou sinais de cansaço. Nesse momento, a vítima, que não sabia nadar, começou a pedir ajuda quando percebeu que estava se afogando. Porém, outra testemunha pensou que o adolescente estava apenas brincando, não percebendo a gravidade da situação. Logo depois disso, o jovem afundou e não voltou à superfície.

Uma busca foi iniciada após o desaparecimento da vítima. O corpo foi localizado, por volta das 4h, desta segunda-feira (22).