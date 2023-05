Idoso com supostos sinais de embriaguez morre afogado em praia de Santarém

​Um idoso, identificado como Antônio Cesar dos Santos Mileo, de 63 anos, morreu supostamente afogado, no início da tarde desta sexta-feira (5), na praia do Maracanã, em Santarém, oeste do Pará, após mergulhar no rio com possíveis sinais de embriaguez.

De acordo com testemunhas, Antônio chegou nos bares da praia, supostamente já embriagado, quando mergulhou no rio. Ainda segundo relatos de testemunhas, ninguém viu ou ouviu ele se afogar.

Posteriormente, o corpo da vítima foi encontrado por uma criança, que relatou à sua mãe. A mulher então acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores da área tentando reanimar a vítima, até a chegada da equipe médica do Samu, que constatou o óbito.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. O exame de necropsia, realizado no Instituto Médico Legal (IML), vai apontar a causa e circunstâncias do ocorrido. Exames cadavéricos também poderão confirmar se a vítima havia ingerido bebida alcoólica ou não. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.