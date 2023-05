Policial à paisana domina assaltante e apreende arma de fogo no bairro do Marco, em Belém

​Um homem suspeito de assaltar e fazer refém uma idosa foi preso na tarde desta sexta-feira (5), no bairro do Marco, em Belém. Não houve feridos na ação criminosa. De acordo com informações repassadas à equipe da Redação Integrada de O Liberal, o suspeito, que estava armado, teria assaltado uma loja e fugido em direção a um supermercado, localizado na travessa Vileta, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso.

VEJA MAIS

No estabelecimento, ele teria feito a idosa refém. Um policial à paisana percebeu a ação e decidiu intervir. Depois de render o suspeito ele conseguiu desarmá-lo. ​​Uma viatura que passava pelo local foi acionada e o bandido foi algemado e conduzido à Delegacia do Marco, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante.

O homem foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e segue à disposição do Poder Judiciário.