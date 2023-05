​Criminosos vestidos de policiais assaltam agência bancária em Belém

Uma agência bancária instalada dentro de um hospital particular, na avenida Almirante Barroso, bairro do Marco, em Belém, foi alvo de criminosos armados que trajavam fardas da Polícia Militar do Pará, na manhã desta sexta-feira (05). Ninguém ficou ferido. Não há detalhes sobre a quantia levada pelos assaltantes, que conseguiram fugir. Imagens de câmeras de segurança do estacionamento do local foram compartilhadas em grupos de trocas de mensagens e mostram dois suspeitos em um carro branco, cuja placa possivelmente é clonada.

A Polícia Militar informou que "não reconhece nenhum dos envolvidos como sendo policial militar". (Reprodução/ Redes sociais)

Os suspeitos aparecem em vários ângulos. Um deles, inclusive, na direção da porta de entrada da instituição financeira. Em outro registro, eles aparecem deixando o local em posse de um pacote escuro, onde estaria o dinheiro subtraído do banco. Ainda de acordo com informações que circulam nas redes sociais, a dupla teria trancado funcionários do banco no interior do banheiro para poder executar a ação criminosa. O gerente da agência teria sido obrigado a abrir o caixa e entregar o montante aos suspeitos. Não há relatos sobre feridos.

Por nota, a Polícia Militar informou que “não reconhece nenhum dos envolvidos como sendo policial militar. Estando à cargo das Polícias Civil e Científica as diligências e perícias para identificar os envolvidos. A PM informa ainda, que realiza buscas para tentar prender os suspeitos e acompanha o trabalho de investigação”.

Também por meio de um comunicado, o Santander, agência que foi alvo da ação, disse que “confirma o roubo na agência localizada dentro do Hospital Adventista de Belém, e informa que não houve feridos e está colaborando com as investigações policiais”. O Hospital Adventista de Belém foi procurado pela reportagem de O Liberal, mas não se posicionou sobre o ocorrido.

A reportagem também acionou a Polícia Civil, responsável pelas investigações, e aguarda retorno.