Foragido por roubo majorado é preso em Ananindeua

​Wladimir Wallace dos Santos Nunes, 26 anos, foi preso nesta sexta-feira (5) pela Polícia Civil no bairro do Maguari, em Ananindeua. Ele era investigado pelo crime de roubo majorado, ocorrido em 30 de janeiro deste ano.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém no mês de março. Desde então, Wladimir era considerado foragido da Justiça.

Durante as diligências feitas no âmbito da “Operação Corda”, uma equipe da Seccional do Paar, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Na unidade policial, ele foi submetido aos procedimentos cabíveis e, posteriormente, encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde aguardará a decisão judicial.