Mulher é presa sob suspeita de agredir com socos e mordidas o filho de 9 anos

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar por suspeita de socar e morder o próprio filho, de 9 anos, na manhã do último sábado, 7, no bairro Socorro, na zona sul de São Paulo. No momento da ocorrência, a autora tentou fugir, mas foi encontrada pelos oficiais, informou a polícia. Como o nome da acusada não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa.

Segundo a Polícia Militar, os oficiais foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua André de Leão, próxima à estação Socorro da linha-9 esmeralda. Ao chegar ao local, eles detiveram a autora, que tentava fugir. O filho teria sofrido socos e mordidas pela mãe.

A criança foi socorrida e levada à UPA Santo Amaro, onde permaneceu sob observação médica. De acordo com as autoridades, o caso foi encaminhado à 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que ficará responsável pela investigação da ocorrência.