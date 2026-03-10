Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher é presa sob suspeita de agredir com socos e mordidas o filho de 9 anos

A criança foi socorrida e levada à UPA, onde permaneceu sob observação médica

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar por suspeita de socar e morder o próprio filho, de 9 anos, na manhã do último sábado, 7, no bairro Socorro, na zona sul de São Paulo. No momento da ocorrência, a autora tentou fugir, mas foi encontrada pelos oficiais, informou a polícia. Como o nome da acusada não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa.

Segundo a Polícia Militar, os oficiais foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua André de Leão, próxima à estação Socorro da linha-9 esmeralda. Ao chegar ao local, eles detiveram a autora, que tentava fugir. O filho teria sofrido socos e mordidas pela mãe.

A criança foi socorrida e levada à UPA Santo Amaro, onde permaneceu sob observação médica. De acordo com as autoridades, o caso foi encaminhado à 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que ficará responsável pela investigação da ocorrência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/SP/MÃE/FILHO/AGRESSÃO/SOCOS/MORDIDAS/PRISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda