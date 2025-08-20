Professora é investigada por agredir criança de 4 anos em escola de Caxias do Sul

Uma professora foi desligada de uma escola particular em Caxias do Sul, RS, e está sendo investigada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) por agredir um aluno de quatro anos. O incidente ocorreu na manhã da última segunda-feira (18/8), quando a docente atingiu o menino com uma pilha de livros dentro da sala de aula da escola.

Câmeras de segurança da instituição registraram o momento da agressão. As imagens mostram a professora gritando com a criança e depois a atingindo com livros, com o impacto sendo audível na gravação. Conforme reportado pelo portal Metrópoles, após o ataque, a docente tentou limpar o rosto do menino e o levou ao banheiro.

A profissional, que trabalhava na escola há seis anos, havia informado à direção que o aluno sofreu uma queda no banheiro. Ela enviou uma foto do ferimento para sustentar sua versão. A explicação foi contestada quando os pais levaram a criança a um dentista, que constatou o afrouxamento de seis dentes.

Os responsáveis pelo menino foram comunicados sobre o suposto acidente na manhã de segunda-feira. Após o diagnóstico odontológico, a família pediu à escola que verificasse as gravações das câmeras de segurança.

Boletins de ocorrência

A delegada Thalita Andrich, responsável pelo caso, informou que foram registrados dois boletins de ocorrência no mesmo dia: um pelos pais e outro pela própria escola. As gravações foram entregues à família e posteriormente encaminhadas às autoridades.

Ainda conforme o Metrópoles, o diretor e proprietário da escola expressou surpresa com o ocorrido. Segundo ele, a professora sempre foi descrita como carinhosa e querida pelos alunos. Quando confrontada com o vídeo, ainda segundo o diretor, a profissional não demonstrou reação.