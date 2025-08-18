Agressão em academia de Ananindeua: jovem é golpeado na cabeça com barra de ferro por outro aluno

Imagens de um circuito interno de segurança flagraram o momento em que um jovem, de 20 anos, é agredido com uma barra de ferro na cabeça durante um treino em uma academia de Ananindeua. O fato ocorreu na última quinta-feira (14).

De acordo com as primeiras informações, o agressor atacou o aluno após um desentendimento ocorrido há duas semanas, quando a vítima pediu que ele parasse de assediar uma amiga. Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional do Paar apura o caso e que perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.

Após a agressão, o suspeito fugiu correndo do local e teve a matrícula cancelada pela academia. O jovem ferido foi socorrido pela família e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Ananindeua. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a academia onde houve a agressão.