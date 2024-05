‘Operação Carência’ prende corretor de planos de saúde suspeito de estelionato em Ananindeua

O corretor de planos de saúde Nairon Roberth Silva Maia foi preso pelo crime de estelionato, na manhã desta sexta-feira (17), durante a “Operação Carência”, em Ananindeua, na Grande Belém. O homem foi localizado em uma residência no Quarenta Horas. Ele é suspeito de obter vantagens indevidas de várias vítimas durante a venda de planos de saúde. O mandado de prisão e busca e apreensão domiciliar expedido pela Justiça Paraense foi cumprido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia do Atalaia, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. A operação apreendeu diversos materiais que contribuirão para o avanço das investigações.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o corretor induzia os clientes ao erro, oferecendo descontos fictícios para adesão, quitação de parcelas atrasadas, migração de plano e eliminação de carência para novos planos. Ele utilizava principalmente publicações em meios digitais para atrair suas vítimas e recebia indicações de terceiros para continuar o golpe.

As vítimas eram orientadas a transferir valores através de PIX diretamente para a conta pessoal de Nairon, sob a promessa de que os valores seriam destinados ao pagamento dos planos de saúde com os supostos descontos. No entanto, o dinheiro não era repassado para as operadoras de saúde, causando prejuízo aos clientes, que apenas descobriram o golpe ao tentarem utilizar seus planos de saúde, muitas vezes em situações de emergência.

Entre as vítimas estão idosos, enfermos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, que ficaram sem cobertura de seus planos de saúde. Um dos casos mais graves envolve uma pessoa portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que ao procurar atendimento de urgência descobriu que seu plano estava cancelado e os pagamentos haviam sido desviados por Nairon.

O delegado Márcio Nogueira, titular da Delegacia do Atalaia, instaurou até o momento seis inquéritos policiais relacionados ao caso. Ele representou pela prisão preventiva de Nairon e pela busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de apreender documentos e objetos relacionados aos crimes de estelionato.