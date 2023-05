Aluna é agredida dentro de academia de Ananindeua; estabelecimento se pronuncia

Uma aluna foi agredida nas dependências de uma academia, localizada na rodovia BR-316, em Ananindeua, na noite desta quinta-feira (4). Em nota divulgada nas redes sociais, o estabelecimento repudia o ato e informa que disponibilizou imagens da agressão às autoridades.

Segundo o comunicado, a aluna recebeu o "suporte necessário". “Estamos tomando todas as medidas cabíveis em relação a este caso e nos comprometemos a garantir a segurança e bem-estar de nossos alunos em todas as circunstâncias”, diz a nota. “Estamos à disposição da justiça para colaborar em tudo o que for necessário, e vamos cooperar plenamente com as autoridades para assegurar que a justiça seja feita”, completa o comunicado.

De acordo com relatos que circulam nas redes sociais, o autor das agressões seria um outro aluno da academia. O caso teria ocorrido durante uma aula de Muay Thai. A confusão foi apartada por professores do próprio estabelecimento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações do registro do caso à Polícia Civil e aguarda um posicionamento.

Confira a nota completa da academia:

"A academia Fit.com repudia veementemente qualquer ato de violência, especialmente quando se trata de violência contra a mulher.

Em relação ao ato que ocorreu em nossas dependências, a aluna já recebeu todo o suporte necessário e disponibilizamos todas as imagens relevantes. Estamos tomando todas as medidas cabíveis em relação a este caso e nos comprometemos a garantir a segurança e bem-estar de nossos alunos em todas as circunstâncias.

Estamos à disposição da justiça para colaborar em tudo o que for necessário, e vamos cooperar plenamente com as autoridades para assegurar que a justiça seja feita.

Queremos deixar claro que nossa empresa tem um compromisso absoluto com o respeito pelos direitos humanos e a igualdade de gênero, e que continuaremos trabalhando para prevenir e combater a violência de todas as formas."