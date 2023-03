Cadeirante é expulso de academia e proprietária afirma: 'Condição física não é compatível'

Um jovem cadeirante, identificado como Afiq Azman, foi expulso de uma academia por conta de sua condição física. Durante o momento, a proprietária do local afirmou que o aluno "mancharia a reputação do estabelecimento".

O parceiro de treino do rapaz, então, questionou a atitude da mulher. O momento da abordagem dos dois amigos foi filmado pelo cadeirante e publicado nas redes sociais. Pessoas postaram comentários apoiando os dois e criticando a atitude da dona da academia.

O caso aconteceu na cidade de Simpang Ampat, na Malásia, e as imagens do ocorrido viralizaram na internet.

No vídeo, ela afirma que o lugar poderia ser perigoso para Afiq e que ele devia procurar um lugar mais adequado para a condição dele. "Porque você é deficiente, está sujeito a acidentes ao usar os aparelhos, isso é perigoso. Sua condição física não é compatível com esta academia", disse.

Afiq argumentou perguntando se está no regulamento da academia que pessoas com deficiência não podem utilizar as instalações para se exercitar. Ao tablóide britânico Daily Star, ele afirmou que já treinava no local havia mais de quatro meses e que nunca teve problemas com os equipamentos nem com os funcionários.