Cadeirante é derrubado dentro de ônibus após briga com outro deficiente

Dois cadeirantes iniciaram uma briga dentro de um ônibus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na última terça-feira (28). A confusão foi registrada por outros passageiros e viralizou nas redes sociais.

Durante a discussão, um dos homens foi derrubado pelo outro cadeirante. Um deles estava no espaço específico para cadeirantes no ônibus, e o outro, que caiu no chão, no corredor de passagem de pessoas. Veja:

apesar de ser errado, primeira vez que vejo cadeirantes brigando

pic.twitter.com/xkEamaijSv — óryon (@orynhoo) March 2, 2023

“Você está louco para levar uma mesmo, né?”, disse um dos homens. “Levar o quê? De você?”, respondeu o cadeirante, prosseguindo com um xingamento. Na sequência, ele é derrubado pelo outro, que puxou uma das rodas da cadeira.

Passageiros que estavam no coletivo pediram pelo fim da briga. No entanto, mesmo derrubando o outro cadeirante no chão, o homem tentou usar um objeto para agredir o outro.

O caso da briga entre os cadeirantes aconteceu na linha de ônibus 302 Caiobá, de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Até o momento, não há dados sobre um possível boletim de ocorrência registrado após a briga no transporte público.

A mulher que gravou a confusão, que preferiu não se identificar, disse que o desentendimento começou logo que um dos homens entrou no veículo.

“Quando se encontraram, começaram a discutir. Não sei o motivo, mas pelo que deu pra ver, eles já eram brigados”, contou a mulher ao portal local Campo Grande News.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)