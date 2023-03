PM agride mulher com soco no rosto em disputa por aparelho de academia

Uma jovem de 18 anos foi agredida por um policial militar, de 27, em uma academia localizada em Goiânia (GO) na última terça-feira (28). As imagens da agressão foram registradas por câmeras de segurança no momento em que o homem desferiu um soco no rosto da vítima durante uma discussão. O caso aconteceu em uma unidade da Bluefit situada no Setor Central, na capital.

Nas imagens, é possível notar que os dois começam a discutir e, em determinado momento, a jovem empurra o homem, que desfere um soco em seu rosto. Dois homens que presenciavam a cena tentam intervir, mas o policial avança em uma delas.

De acordo com a academia, a briga aconteceu na parte de trás do prédio, próxima aos bebedouros. A vítima recebeu assistência imediata, incluindo primeiros socorros e o registro de um boletim de ocorrência.

No B.O., a vítima relatou à polícia que o PM começou a encará-la depois que a esposa dele pediu para usar um aparelho, mas ela ainda não havia acabado de fazer a sua série de exercícios. Enquanto descansava entre uma série e outra, ela permaneceu no equipamento e também ficou olhando o celular, o que teria deixado o policial irritado a ponto de começar a encará-la.

Ainda segundo a jovem, o bate-boca teve início quando ela comentou o caso com dois colegas após se sentir ameaçada. Foi exatamente nesse momento que o policial militar se aproximou e os dois começaram um bate-boca. Após empurrá-lo, ela recebeu um soco no rosto. Os amigos da vítima tentaram segurar o PM, que partiu para cima deles, tentando agredi-los.

A Bluefit se pronunciou sobre o incidente e declarou que não compactua com atos de violência. Segundo a nota, o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da instituição. Nem o agressor e nem a Polícia Militar, contatados por veículos locais para prestar esclarecimentos, se posicionaram sobre o caso.