Instrutor de academia erra movimento e morre durante exercício

Um instrutor de academia, de 35 anos, morreu após errar um movimento enquanto fazia exercícios físicos com uma barra fixa, em Jundiaí, São Paulo, no último sábado (16). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte do homem foi confirmada ainda no local do acidente. Com informações do Uol.

Bruno Rodrigues Roque Pereira estava em uma área aberta atrás de um condomínio quando ocorreu o acidente. Segundo as informações do boletim de ocorrência, ele se erguia no equipamento quando caiu no chão.

Movimentos de calistenia

Segundo o relato de testemunhas, o profissional de educação física fazia movimentos de calistenia no momento do acidente. Essa modalidade de exercício usa o peso do próprio corpo, sem halteres e similares, para desenvolver habilidades de força.

Ao finalizar a série, em um movimento em que deveria ficar em pé, Bruno caiu de cabeça em um colchão, dobrando o pescoço e 'apagando' imediatamente. As testemunhas afirmam que assim que sofreu a queda, o professor já não respondeu mais a estímulos.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial da cidade de Jundiaí e o delegado Leonardo Pontes Montenegro pediu o celular da vítima para que a Polícia Científica pudesse analisar se ele gravava vídeos dos exercícios. A academia onde Bruno trabalhava lamentou a perda e postou uma homenagem nas redes sociais.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)