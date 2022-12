Mulher de 28 anos sofre mal súbito enquanto fazia exercício na academia

Uma mulher de 28 anos sofreu um mal súbito enquanto fazia exercícios em uma academia em Rosa, no Equador, no dia 29 de novembro. Acredita-se que Betsy Dayana Jaramillo tenha sofrido um infarto fulminante, mas o óbito foi descrito como “morte súbita”, segundo informações da mídia equatoriana. Com informações do Extra.

Câmeras de segurança do estabelecimento mostram Betsy fazendo agachamentos com pesos, até que, de repente, ela para e cai para a frente, com o rosto no chão. Veja



Ela foi socorrida por outras pessoas que estavam no local e levada a um hospital próximo. No entanto, Betsy foi declarada morta antes mesmo de receber cuidados na emergência.

A família contou que Betsy Dayana era frequentadora assídua da academia e que não tinha histórico de doença.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)