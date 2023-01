Pole dance: esporte ganha adeptos e vira sensação entre as mulheres em Santarém

O Pole Dance é uma modalidade esportiva que vem ganhando cada vez mais adeptos no mundo todo. Em Santarém, no oeste do Pará, este estilo de dança tem virado sensação entre as mulheres, muitas delas buscam a essência da feminilidade por meio dessa atividade física.

Pole Dance possui raízes nas danças de rua e nas artes circenses (Ândria Almeida/ O Liberal)

O Pole Dance possui raízes nas danças de rua e nas artes circenses, combinando movimentos acrobáticos com elementos de ginástica, calistenia e dança, proporcionando uma atividade física completa e divertida. A modalidade é realizada em uma barra vertical de metal polido, que pode ser usada de forma estática ou giratória.

Segundo a professora e fisioterapeuta Daniella Rodrigues, que atua como instrutora no “Estúdio G- Pilates e Pole Dance”, as aulas têm foco em exercícios que ativam as articulações e a musculatura do corpo, como abdominais, agachamentos e flexões específicas.

“Com o tempo, isso desenvolve o ganha força muscular, além de melhorar a flexibilidade e a mobilidade.”, contou.

Dani explica que além de trabalhar o corpo, o pole dance também melhora a coordenação motora, equilíbrio, lateralidade e a memória dos praticantes.

“O treino constante com a barra também ajuda a tonificar e a aumentar a resistência muscular. Mas os benefícios do pole dance vão além do físico e do estético. A atividade também aflora o lado sensual e artístico das pessoas, possibilitando que elas se expressem através da dança e aumentando sua autoconfiança e sua capacidade de superar desafios”, relatou.

Prática une força, flexibilidade e resistência física (Ândria Almeida/ O Liberal)

Pole aflora a sensualidade

Segundo a professora, a junção dos movimentos associados à dança fazem com que o pole também melhore a sensualidade.

“Essa modalidade aflora o lado sensual e artístico, possibilitando-nos liberdade para nos expressar através da dança e assim aumentando a autoconfiança em nós e no quanto somos capazes de nos desafiar e ultrapassar limites. O nosso lado feminino fica em evidência”, disse.

Esporte também envolve a busca do equilíbrio (Ândria Almeida/ O Liberal)

Uma das alunas de Daniella é a Luana Sousa Raissa de Oliveira. Ela já é adepta da modalidade há um ano. Luana relata que sempre procurou exercícios físicos para sair do sedentarismo e após testar vários, ela encontrou o pole e se apaixonou. “Já tinha feito musculação, Muay thai, e alguns outros, mas sempre ia por obrigação. Aqui no pole eu me encontrei e me apaixonei, é uma atividade que eu faço por prazer. A minha força física melhorou muito, na verdade, eu descobri ela aqui, nem imaginava que eu tinha”, contou.

Luana fala dos benefícios da atividade para o corpo. “Minha flexibilidade e resistência melhoraram muito. A minha capacidade de superação me surpreendeu também, pois consigo fazer exercícios que eu não achava que seria capaz, além da autoestima e confiança”, detalhou.

Vantagens da modalidade

Outra vantagem do pole dance é que ele pode ser praticado por pessoas de todas as idades, gêneros e tipos de corpo.

“É uma atividade física que pode ser adaptada de acordo com o nível de condicionamento e as necessidades de cada um. Isso torna o pole dance uma opção acessível e inclusiva para quem deseja se exercitar e se divertir”, destacou.

Além disso, o pole dance é uma modalidade que pode ser praticada tanto em estúdios quanto em casa, bastando ter uma barra vertical adequada e seguir as instruções de um profissional qualificado. Isso permite que as pessoas pratiquem o pole dance de forma segura e eficiente, sem precisar se deslocar para um local específico.

História com o Pole

Dani conta que desde o ano de 2019 faz essa atividade, na ocasião, ela tinha um bebê de quatro meses e estava tão envolvida com a maternidade que decidiu procurar uma atividade física onde tivesse um tempo dedicado exclusivamente à ela. Nessa procura, ela encontrou o pole.

“Resolvi que iria começar alguma atividade física para que eu pudesse ter um tempo só meu, em que eu pudesse também cuidar de mim. Foi então que vi um anúncio da aula experimental da modalidade no Instagram da Carol e resolvi que tentaria. Foi nesse momento que eu me apaixonei pelo pole dance, uma atividade que me desafiava e me desligava do mundo por alguns instantes”, enfatizou.

Ela relata que recuperou a autoestima e isso ajudou no período do divórcio com o pai do seu filho.

“Foi um momento muito conturbado da minha vida, o que afetou muito a minha autoestima e meu psicológico. E o pole dance junto com a terapia, foram atividades determinantes para que eu superasse esse momento.

Através do pole eu me reconectei comigo, com o meu lado feminino, descobri uma sensualidade em mim que talvez nem soubesse que existia e também vi na minha dança a minha forma de expressão”, contou.

A atividade trouxe empoderamento para a fisioterapeuta que decidiu compartilhar isso com outras mulheres.

“Queria que todas as pessoas pudessem ter sensações parecidas com as que eu sentia enquanto rodopiava no ar na barra de pole dance. Esse foi um dos motivos que me levou a fazer o curso de instrução de pole dance.Em 2020, eu me capacitei pelo Método Pole Consciente da Tati Favretto e a partir daí eu comecei a dar aulas no Studio G, onde permaneço até hoje. Portanto, se você está procurando uma atividade física divertida e desafiadora, o pole dance pode ser uma ótima opção para incluir em sua rotina.”, motivou.