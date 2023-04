Personal trainer é filmado agredindo ex-namorada em academia; homem foi preso

Câmeras de segurança de uma academia de Goiânia filmaram o momento em que o personal trainer Douglas Ferreira agride a ex-namorada também personal trainer Raíssa Brandão. Os dois trabalham no local e a agressão ocorreu no dia 31 de março. Nesta segunda-feira (10), o suspeito foi preso.

Nas imagens, é possível ver Douglas dando um soco no peito de Raússa, que se agacha no chão chorando. Ele se abaixa e aperta o rosto da vítima. Outro vídeo mostra os dois discutindo no meio da academia.

Raíssa contou em suas redes sociais que também teve o carro quebrado pelo ex-namorado. “Já havia tido outros sinais dentro do próprio relacionamento, mas acreditava na mudança. Até o dia em que fui agredida dentro do meu local de trabalho e tive meu carro danificado. Enfim, não mudam! Que isso sirva de alerta pra outras mulheres”, disse ela.

Ela registrou um boletim de ocorrência contra o ex e entrou com o pedido de medida protetiva. Quando estava na delegacia, Raíssa recebeu uma ligação do suspeito, que afirmou que pagaria o conserto do carro, caso ela não formalizasse a ocorrência. No entanto, a mulher negou o pedido.