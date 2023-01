Homem agride a mulher e filhos após ser chamado de ‘corno’, e é detido em Santarém

Um homem, identificado como José Augusto Pereira de Jesus, de 29 anos, foi detido após agredir a companheira, Janaína Cerdeira da Silva, 21 anos, ao ser chamado de “corno” pela mulher durante uma brincadeira entre os dois, segundo ela informou em depoimento à polícia. O caso ocorreu no domingo (15), em uma residência situada na rua Moura de Carvalho, no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará. As informações são do O Impacto.

Os três filhos menores do casal também foram agredidos com um cinto, incluindo um de apenas 8 meses de vida, que estava na rede e teria sido jogado, segundo a Polícia Militar.

A violência chamou atenção de vizinhos, que chamaram a polícia. Os agentes se deslocaram até o local e flagraram o suspeito alterado e com visíveis sinais de embriaguez. Em seguida, José Augusto foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde segue à disposição da Justiça.

Enquanto a jovem mãe prestava depoimento, as crianças ficaram sob custódia dos PMs.