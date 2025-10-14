Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PF nega que morte de filho de escrivã em operação em Belém tenha sido um 'equívoco'

Polícia Federal afirma que jovem de 24 anos reagiu durante operação no bairro do Jurunas; família contesta versão

Hannah Franco
fonte

PF nega erro em morte de filho de escrivã durante operação em Belém. (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal (PF) negou que a morte de Marcello Vitor Carvalho de Araújo, de 24 anos, filho de uma escrivã da Polícia Civil, tenha ocorrido por engano durante a operação “Eclesiastes”, deflagrada no último dia 8 de outubro no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo a corporação, a ação visava a prisão do namorado da mãe da vítima, e não houve "equívoco" com outro investigado, conhecido como "Marcelo da Sucata".

Durante o cumprimento da medida judicial, Marcello teria avançado contra um agente, desferindo um golpe e tentando tomar a arma de outro policial. Diante da ameaça, os agentes reagiram e o jovem acabou atingido por dois disparos.

“Durante a execução da medida, o jovem se deparou com a equipe tática em um dos corredores do imóvel. De forma inesperada, ele avançou contra o primeiro agente, desferindo-lhe um golpe e tentando alcançar sua arma de fogo. Diante da ameaça à integridade dos policiais, houve reação imediata, com uso proporcional da força, fato que infelizmente ocasionou a morte do jovem”, informou a PF.

A operação investigava uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpos ilegais, com movimentação estimada em mais de R$ 1 bilhão.

A família de Marcello contesta a versão da organização e afirma que o jovem teria sido confundido com o investigado preso logo depois. Durante coletiva de imprensa, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, refutou a hipótese de erro: “O investigado não estava em sua residência habitual, mas em um endereço de terceiros. Na manhã seguinte, cumprimos o mandado de prisão no local correto. Desfaço qualquer desinformação sobre equívoco de endereço ou de pessoas.”

O delegado ressaltou ainda que a operação seguiu todos os trâmites legais, com registro pericial, apreensão das armas utilizadas, coleta de depoimentos e instauração de inquérito policial sob supervisão do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário.

“É importante lamentar o desfecho desse episódio. Nunca é o resultado esperado pela Polícia Federal. Nós realizamos mais de 3 mil operações por ano, e incidentes como esse são raros. Ainda assim, lamentamos toda e qualquer morte, seja de investigado ou não”, disse.

Segundo a PF, um policial sofreu ferimentos durante a reação de Marcello, que tentou tomar a arma de outro agente. A corporação reforçou que todo o procedimento foi registrado e acompanhado por peritos vindos de Brasília.

