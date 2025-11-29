‘Xang’ é morto a tiros em Salvaterra, no Marajó

Um homem identificado como Wellington Mendes dos Santos, de 25 anos, mais conhecido como ‘Xang’, foi morto a tiros na Vila de Câmara, no município de Salvaterra, no Marajó. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (28), quando Wellington caminhava pela rua acompanhado de sua companheira.

De acordo com o portal Notícias Marajó, a Polícia Militar informou que a equipe foi acionada por moradores que relataram sobre um possível baleamento na localidade. A equipe policial se deslocou imediatamente para verificar a situação.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram Wellington sem vida. Os agentes constataram que a vítima havia sido atingida por três disparos de arma de fogo. De acordo com o relato da companheira, que presenciou o homicídio, dois homens, um usando camisa vermelha e outro camisa marrom, teriam surgido de uma área de mata próxima. Eles dispararam várias vezes na direção de ‘Xang’. Após o crime, a dupla fugiu em direção à PA-154 em uma motocicleta Honda Pop vermelha.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil. O corpo foi removido pela equipe da Polícia Científica para passar por perícia. Familiares de Wellington estiveram no local e acompanharam todos os procedimentos policiais. Informações colhidas pelo Portal com os PMs no local indicam que Wellington era conhecido pela polícia e tinha passagens por tráfico de drogas e roubos. A guarnição realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi identificado ou localizado até o momento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.