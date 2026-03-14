Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-010, em São Miguel do Guamá

Remison de Oliveira Monteiro, de 18 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de sexta-feira (13/3) na BR-010, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele colidiu contra um caminhão.

Por volta das 19h, a PM foi acionada para o caso. Os militares se deslocaram até o local e, ao chegarem na via, localizaram o corpo da vítima. A polícia também encontrou o condutor do automóvel de carga no qual Remison havia batido. Ele disse aos militares que estava trafegando sentido Santa Maria para São Miguel quando o motociclista vinha no sentido oposto ao do caminhoneiro em alta velocidade, realizando manobras de ultrapassagens arriscadas.

Conforme o relato do motorista à PM, Remison teria perdido o controle da motocicleta, resultando na colisão frontal com o caminhão. A moto chegou a ser arrastada pelo automóvel até parar na rodovia. O jovem morreu no local.

As polícias Civil e Rodoviária Federal foram comunicadas sobre o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o ocorrido da PC. Em nota, a instituição informou que o acidente teria sido provocado pelo motociclista que dirigia em alta velocidade e realizando “zig-zag” na pista. "O motorista do caminhão foi conduzido para a Delegacia de São Miguel do Guamá, onde prestou depoimento na condição de testemunha e foi liberado. Perícias foram realizadas para remoção da vítima", comunicou a Polícia Civil.