Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Filho de escrivã da PC é morto durante operação da PF dentro de apartamento no Jurunas

Marcello Victor Carvalho de Araújo, 24 anos, foi morto possivelmente por engano durante a Operação Eclesiastes

O Liberal
fonte

Segundo a PF, o jovem teria reagido à operação. (Reprodução)

O jovem Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8) dentro do apartamento onde morava com a mãe, uma escrivã da Polícia Civil do Pará, na rua dos Mundurucus, bairro do Jurunas, em Belém. O baleamento ocorreu durante a Operação Eclesiastes, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que resultou na prisão de 19 pessoas, segundo a instituição.

De acordo com a PF, a ação visava desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais. “Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) indicaram movimentações superiores a R$ 1 bilhão em um complexo esquema de ocultação de valores", informou a corporação.

As investigações apontaram que o grupo utilizava embarcações pesqueiras para transportar drogas e mantinha colaboradores em vários estados do país. Um empresário paraense, já falecido, era apontado como principal responsável pela logística e movimentação financeira ilícita, realizada por meio de empresas de fachada e “laranjas”.

A operação cumpriu 19 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão, além do sequestro judicial de bens e valores que podem somar R$ 1,5 bilhão, conforme decisão da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. As ações ocorreram em Belém, Ananindeua e municípios da região metropolitana, com apoio de um grande efetivo policial.

Financiamento de garimpos ilegais

VEJA MAIS

image Quarto suspeito em assassinato de jovem em Rondon é capturado pela PC
O suspeito teria participado da morte de Vinícius Almeida Rocha, que foi vítima de latrocínio no dia 2 de outubro

image Salgador de peixe é morto a facadas durante discussão por causa de 20 reais no Ver-o-Peso
O crime ocorreu ainda na madrugada desta quarta-feira (8). A vítima ainda não foi identificada

Segundo a PF, o grupo também é investigado por financiar garimpos ilegais e pela entrada irregular de ouro no país, o que demonstra a interligação entre tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e mineração ilícita. Durante a operação, foram apreendidos documentos, celulares, veículos de luxo e valores em espécie, além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis residenciais.

Morte durante o cumprimento de mandado

Em comunicado, a PF informou que “durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, um indivíduo reagiu à abordagem policial, foi atingido e, embora tenha recebido atendimento imediato, não resistiu aos ferimentos”.

Segundo apuração do Grupo Liberal, o caso ocorreu por volta das 6h desta quarta-feira (8). Um documento obtido pelo veículo, assinado pelo juiz titular da 3ª Vara Federal Criminal, aponta que a Polícia Federal estava à procura de Marcelo Pantoja Rabelo, conhecido como “Marcelo da Sucata”. Ele seria o padrasto de Marcello Carvalho e estaria no apartamento da escrivã.

O mandado de busca e apreensão, no entanto, deveria ter sido cumprido em um condomínio localizado na avenida Governador Hélio Gueiros, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Ou seja, a PF, supostamente, não estava autorizada a realizar diligências no endereço do Jurunas, onde ocorreu a morte.

A suspeita é de que os agentes tenham confundido Marcello Carvalho com o verdadeiro alvo, “Marcelo da Sucata”, que era considerado um homem muito procurado pela polícia.

Investigação e perícia

O corpo de Marcello Carvalho foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCEPA) para o Instituto Médico Legal (IML), onde permanecia até o fechamento desta edição, por volta das 22h. Fontes ligadas à polícia informaram que a liberação do corpo deve ocorrer em um a dois dias. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, e um perito federal de Brasília é aguardado para realizar a análise do corpo.

Manifestações

A morte do jovem provocou forte repercussão nas redes sociais e manifestações de entidades do estado. O vereador de Belém e membro do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Pará (Sindpol-PA), Pablo Farah, cobrou isenção nas investigações.

“Nós queremos isenção desta operação, porque uma busca e apreensão acabar no resultado morte de um filho de policial nossa é inadmissível. A gente tem que apurar, porque não preservaram o local do crime. Era para ter sido feita a perícia no local do crime. Era para ter sido acionada a Divisão de Homicídios. O crime seria de competência da Polícia Civil. Se tem um culpado, que pague. Que os autores do homicídio contra este jovem filho de nossa policial não fiquem impunes. Nós vamos acompanhar porque a gente não vai aceitar abusos e excessos", diz ele na gravação.

A Associação dos Delegados do Pará (Adepol-PA) também divulgou uma nota nas redes sociais. “A Adepol-PA se solidariza com a escrivã de Polícia Civil, Ana Suellen Carvalho, pelo falecimento de seu filho, Marcello Victor Carvalho de Araújo, ocorrido nesta quarta-feira (8). Neste momento de dor, prestamos nossas condolências desejando conforto e serenidade para atravessarem essa perda irreparável”, declara a instituição.

O que diz a Polícia Federal

Em nota oficial, a Polícia Federal afirmou que “durante o cumprimento de mandado judicial no âmbito da Operação Eclesiastes, a Polícia Federal prendeu um dos principais alvos da investigação, identificado como líder de um grupo de extermínio com atuação no Pará”.

“A ação contou com o apoio de equipe completa do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), em razão do histórico de violência do alvo. Durante a varredura do imóvel, um homem que se encontrava na residência investiu contra um policial federal, desferindo um soco em seu rosto e tentando tomar-lhe a arma de fogo. Diante da agressão e da iminência de novo ataque, foram efetuados disparos para conter a ação”, diz o comunicado.

“O homem foi prontamente atendido, e o SAMU foi acionado, porém ele não resistiu aos ferimentos. O alvo do mandado também resistiu à prisão, mas foi contido e conduzido à autoridade policial”, conclui a nota.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e a Polícia Científica para obter posicionamento sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

operação eclesiastes

homem morto durante operação
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Quarto suspeito em assassinato de jovem em Rondon é capturado pela PC

O suspeito teria participado da morte de Vinícius Almeida Rocha, que foi vítima de latrocínio no dia 2 de outubro

08.10.25 18h22

ACIDENTE

Caminhoneiro morre após carreta cair de balsa no Rio Acará

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (8)

08.10.25 17h49

COMBATE

Suspeitos de lavagem de dinheiro e contrabando em Belém e Ananindeua são presos pela PF no Pará

A ‘Operação Malik’ ainda determinou o bloqueio de mais de R$ 44 milhões em bens dos investigados no Pará

08.10.25 16h46

POLÍCIA

Filho de escrivã da PC é morto durante operação da PF dentro de apartamento no Jurunas

Marcello Victor Carvalho de Araújo, 24 anos, foi morto possivelmente por engano durante a Operação Eclesiastes

08.10.25 13h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRISÃO PREVENTIVA

PF prende 19 pessoas em operação contra tráfico internacional de drogas no Pará

A Operação Eclesiastes foi deflagrada nesta quarta-feira (8) com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais no Pará.

08.10.25 13h02

COMBATE

Suspeitos de lavagem de dinheiro e contrabando em Belém e Ananindeua são presos pela PF no Pará

A ‘Operação Malik’ ainda determinou o bloqueio de mais de R$ 44 milhões em bens dos investigados no Pará

08.10.25 16h46

FATALIDADE

Salgador de peixe é morto a facadas durante discussão por causa de 20 reais no Ver-o-Peso

O crime ocorreu ainda na madrugada desta quarta-feira (8). A vítima ainda não foi identificada

08.10.25 8h44

POLÍCIA

Filho de escrivã da PC é morto durante operação da PF dentro de apartamento no Jurunas

Marcello Victor Carvalho de Araújo, 24 anos, foi morto possivelmente por engano durante a Operação Eclesiastes

08.10.25 13h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda