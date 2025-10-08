Quarto suspeito em assassinato de jovem em Rondon é capturado pela PC

Um homem identificado como "Neguinho" foi preso pela Polícia Civil em Rondon do Pará, no sudeste do Estado. De acordo com as informações iniciais, o suspeito foi capturado nesta quarta-feira (8), apontado como o quarto suposto envolvido no latrocínio que vitimou Vinícius Almeida Rocha, no dia 2 de outubro. A ação policial ocorreu em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão.

De acordo com a PC, durante as investigações, os agentes chegaram até o quarto suspeito. O jovem é apontado como sendo um dos autores do assassinato de Rodrigo. A prisão foi realizada por volta das 11 horas, no imóvel do suspeito.

Após a reunião de provas, o delegado responsável pelo caso solicitou ao Poder Judiciário a expedição do mandado de prisão. Ainda segundo o boletim, uma roupa usada no dia do crime teria sido encontrada com o suspeito preso. Diante dos fatos, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará, onde permanece sob custódia judicial.

Além do suspeito preso nesta quarta, outros dois investigados já foram capturados e estão à disposição da Justiça. Um terceiro suspeito, chamado Edson Roque da Silva, também conhecido como “Neguinho”, morreu em confronto com policiais ao tentar escapar da prisão no dia 3 de outubro.

O crime

O corpo de Vinícius Almeida Rocha foi encontrado próximo a um frigorífico na rodovia BR-222, na saída de Rondon do Pará. Segundo a Polícia Civil, perto da vítima havia um pedaço de madeira que teria sido usado como arma no crime.

Testemunhas informaram que a casa onde Vinícius esteve na noite anterior teve diversos pertences roubados, entre eles uma televisão, uma caixa de som e um ar-condicionado. No local, os policiais encontraram marcas de sangue.

Um carro modelo Chevrolet Celta também foi levado, mas acabou sendo abandonado posteriormente nas proximidades da casa de um dos suspeitos, no Bairro Novo Horizonte.