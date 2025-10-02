Homem é morto a pauladas após ter a casa roubada em Rondon do Pará; suspeito é preso

Um homem identificado como Vinícius Almeida Rocha foi encontrado morto com sinais de espancamento na madrugada desta quinta-feira (2), em Rondon do Pará, no sudeste do estado. O corpo estava às margens da BR-222, próximo a um frigorífico, e apresentava o rosto deformado, com marcas compatíveis com agressões por objeto contundente, possivelmente pauladas. A Polícia Militar foi acionada por moradores por volta das 4h30, isolou a área e confirmou a morte. Horas depois, um suspeito de envolvimento no crime foi preso, mas diversos pontos seguem sem esclarecimento por parte das autoridades policiais.

Segundo o portal Rondon News, a mãe de Vinícius relatou que havia conversado com o filho por volta das 19h da quarta-feira (1º). Já na madrugada de quinta-feira, ao chegar à rodoviária do município por volta das 4h20, ela tentou contato novamente, mas não obteve resposta. Nesse momento, avistou estacionado nas proximidades um carro pertencente a uma tia da vítima. O veículo, no entanto, deixou o local em direção desconhecida pouco depois. Até o momento, a polícia não esclareceu quem estava dirigindo o carro, por que o veículo estava naquele local e se há alguma relação com o crime. Também não foi informado se o automóvel foi submetido a perícia.

Ainda durante as primeiras diligências, a Polícia Militar constatou que a residência de Vinícius havia sido alvo de furto. Foram levados do local uma televisão de 64 polegadas, um carro modelo Celta de cor prata, um fogão, uma coifa e outros objetos pessoais. O carro da vítima foi encontrado abandonado por volta das 10h15 no bairro Novo Horizonte, nas proximidades da casa do suspeito preso. A área foi isolada para a realização de perícia.

Testemunhas informaram que o homem detido havia estado na casa da vítima na noite anterior ao crime. Ele possui antecedentes criminais por roubo. Apesar da prisão, a motivação do homicídio ainda não foi confirmada, e a Polícia Civil não descarta a participação de outras pessoas.

A dinâmica do crime também permanece um mistério. Ainda não se sabe se Vinícius foi morto em sua própria residência, dentro de algum veículo ou no local onde o corpo foi encontrado. Tampouco foi esclarecido se o furto aconteceu antes ou depois do assassinato. Os investigadores também buscam entender qual foi o papel do carro da tia da vítima na sequência dos acontecimentos.

O suspeito preso foi encaminhado à delegacia de Rondon do Pará, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue apurando o caso, reunindo provas para compreender como o crime foi cometido e se há mais envolvidos.