Trabalhador morre soterrado durante escavação em Breu Branco

Raimundo Nonato da Conceição Moreira morreu na manhã de segunda-feira (13/10) após ficar soterrado durante escavação em um terreno na zona rural de Breu Branco, região sudeste do Pará. Um outro homem, identificado como Elielson Lima Pereira, também ficou soterrado, mas foi resgatado com vida.

O episódio ocorreu dentro de uma propriedade particular localizada na Vicinal da CCM, por volta das 8h30. De acordo com o portal Correio de Carajás, as autoridades foram informadas de que as vítimas atuavam na escavação de uma fundação quando parte do barranco desabou, soterrando ambas.

Colegas de trabalho conseguiram retirar Elielson com vida, mas Raimundo Nonato já estava morto quando foi encontrado. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o sobrevivente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco.

Uma equipe do Grupamento Bombeiro Militar de Tucuruí prestou apoio nas buscas e no resgate. Após a confirmação da morte de Raimundo, a Polícia Científica do Pará realizou a perícia no local e o Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.