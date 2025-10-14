Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dona de frutaria morre a caminho da academia após colisão entre motos em Marabá

A vítima conduzia um dos veículos envolvidos no sinistro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima que morreu no acidente (à esquerda) e momentos antes da colisão das duas motocicletas (à direita). (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Uma colisão entre duas motocicletas terminou na morte da comerciante Ranes Dean de Lima nesta terça-feira (14/10), em Marabá, região sudeste do Pará. O acidente ocorreu na via marginal à BR-222, na altura do quilômetro 7. A vítima, que era dona de conhecida frutaria, conduzia um dos veículos envolvidos no sinistro e estava a caminho da academia. Com a batida com a outra moto, ela foi arremessada contra a rodovia.

Uma câmera de segurança registrou o caso, ocorrido por volta das 5h31. Pelas imagens, que foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás, é possível ver os veículos seguindo em direções contrárias na pista, quando há o choque entre eles. As vítimas ficam desacordadas no chão e um homem surge para socorrê-las.  

Segundo o Correio, Ranes foi socorrida a um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.  Por enquanto, não há detalhes do estado de saúde e a identidade do condutor da segunda motocicleta. Moradores lamentaram a morte de Ranes nas redes sociais. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dona de frutaria

morre

academia

colisão entre motos

marabá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dona de frutaria morre a caminho da academia após colisão entre motos em Marabá

A vítima conduzia um dos veículos envolvidos no sinistro

14.10.25 17h12

POLÍCIA

Trabalhador morre soterrado durante escavação em Breu Branco

Um outro homem também ficou soterrado, mas conseguiu ser resgatado com vida

14.10.25 16h23

POLÍCIA

Operação da PRF apreende 313,24 m³ de madeira ilegal e 54 porções de anfetaminas no sudeste do Pará

As apreensões ocorreram entre os dias 8 e 13 de outubro

14.10.25 15h12

CRIME AMBIENTAL

Homem é preso ao descartar lixo irregularmente no canal do Tucunduba, em Belém

A detenção ocorreu duas horas após a limpeza do local; ele foi autuado em flagrante na Demapa

14.10.25 11h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), quando a vítima foi surpreendida por homens que chegaram em um carro branco

14.10.25 10h35

BRASIL

Serial killer brasileira: jovem é suspeita de matar 4 pessoas; entenda o caso

Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, é estudante de Direito e está presa, acusada de envenenamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro

14.10.25 10h21

HOMICÍDIO

PM assassinado em romaria deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

O soldado não foi a única vítima da violência durante as romarias para o santuário em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida

13.10.25 20h37

POLÍCIA

Trabalhador morre soterrado durante escavação em Breu Branco

Um outro homem também ficou soterrado, mas conseguiu ser resgatado com vida

14.10.25 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda