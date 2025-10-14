Dona de frutaria morre a caminho da academia após colisão entre motos em Marabá

Uma colisão entre duas motocicletas terminou na morte da comerciante Ranes Dean de Lima nesta terça-feira (14/10), em Marabá, região sudeste do Pará. O acidente ocorreu na via marginal à BR-222, na altura do quilômetro 7. A vítima, que era dona de conhecida frutaria, conduzia um dos veículos envolvidos no sinistro e estava a caminho da academia. Com a batida com a outra moto, ela foi arremessada contra a rodovia.

Uma câmera de segurança registrou o caso, ocorrido por volta das 5h31. Pelas imagens, que foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás, é possível ver os veículos seguindo em direções contrárias na pista, quando há o choque entre eles. As vítimas ficam desacordadas no chão e um homem surge para socorrê-las.

Segundo o Correio, Ranes foi socorrida a um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Por enquanto, não há detalhes do estado de saúde e a identidade do condutor da segunda motocicleta. Moradores lamentaram a morte de Ranes nas redes sociais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.