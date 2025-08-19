Mulher é espancada até a morte após se recusar a sair com traficante

Uma jovem de 22 anos, identificada como Sther Barroso dos Santos, foi brutalmente morta por espancamento após se negar a sair de um baile funk com um traficante. O crime ocorreu na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, na madrugada do último domingo (17). A informação do motivo do assassinato é da família e amigos de Sther.

O homem apontado como principal autor do crime é Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como "Coronel", chefe do tráfico no Muquiço, em Guadalupe, área dominada pela facção criminosa, o Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a família de Sther, ela foi deixada na porta de casa já completamente desfigurada pelas agressões. A família tentou socorrê-la e a levou ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas ela já havia falecido.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mulher espancada por 4 horas no Rio terá alta nesta sexta]]

[[(standard.Article) A mando de marido, mulher é espancada junto com amante por traficante; confira o vídeo]]



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para checar uma ocorrência de agressão à mulher no Hospital Municipal Albert Schweitzer e que no local foram informados que teria sido em um baile funk na comunidade local.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte e compartilharam as anotações da jovem com as metas que havia traçado para o novo ano, que esperava ser o "melhor de sua vida". "Terminar a escola, fazer três cursos, ter um cachorrinho, focar muito na academia, agradecer a Deus todos os dias" eram algumas dessas metas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)