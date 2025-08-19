Mulher é espancada até a morte após se recusar a sair com traficante
De acordo com a família de Sther, ela foi deixada na porta de casa já completamente desfigurada pelas agressões. Ela não resistiu até chegar ao hospital
Uma jovem de 22 anos, identificada como Sther Barroso dos Santos, foi brutalmente morta por espancamento após se negar a sair de um baile funk com um traficante. O crime ocorreu na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, na madrugada do último domingo (17). A informação do motivo do assassinato é da família e amigos de Sther.
O homem apontado como principal autor do crime é Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como "Coronel", chefe do tráfico no Muquiço, em Guadalupe, área dominada pela facção criminosa, o Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a família de Sther, ela foi deixada na porta de casa já completamente desfigurada pelas agressões. A família tentou socorrê-la e a levou ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas ela já havia falecido.
VEJA MAIS
[[(standard.Article) Mulher espancada por 4 horas no Rio terá alta nesta sexta]]
[[(standard.Article) A mando de marido, mulher é espancada junto com amante por traficante; confira o vídeo]]
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para checar uma ocorrência de agressão à mulher no Hospital Municipal Albert Schweitzer e que no local foram informados que teria sido em um baile funk na comunidade local.
Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte e compartilharam as anotações da jovem com as metas que havia traçado para o novo ano, que esperava ser o "melhor de sua vida". "Terminar a escola, fazer três cursos, ter um cachorrinho, focar muito na academia, agradecer a Deus todos os dias" eram algumas dessas metas.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA