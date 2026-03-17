Porta-aviões dos EUA, utilizado na guerra contra Irã, terá que passar por manutenção em porto

O porta-aviões Gerald R. Ford dos Estados Unidos terá que parar temporariamente em um porto para passar por manutenção, depois de sofrer danos de um incêndio a bordo, informaram nesta terça-feira, 17, duas autoridades americanas à Reuters. O navio estava sendo utilizado na ofensiva contra o Irã no Oriente Médio.

O Gerald R. Ford é o porta-aviões mais novo dos EUA e o maior do mundo. A embarcação atualmente navega pelo Mar Vermelho e deverá ser direcionada para a Baía de Souda, na ilha grega de Creta, segundo a Reuters. AS autoridades não informaram por quanto tempo o navio permanecerá na Grécia.

Dois oficiais militares afirmaram à Associated Press que o incêndio aconteceu na semana passada e durou por algumas horas, destruindo mais de 100 camas e levando cerca de 200 marinheiros a avaliações de saúde por inalação de fumaça. O controle de danos mais amplo do incêndio, como monitoramento de possível retorno das chamas e limpeza do navio, demorou cerca de 30 horas, segundo as fontes.

A Marinha dos EUA informou que toda a tripulação já voltou ao serviço, com exceção de um marinheiro que precisou ser evacuado na sexta-feira, em condição estável. O New York Times foi o primeiro a relatar os detalhes do incêndio.

De acordo com a Reuters, o Gerald R. Ford conta com mais de 5 mil marinheiros a bordo e de 75 aeronaves militares, equipado com radar sofisticado para controlar o tráfego aéreo e a navegação.

*Com informações da Associated Press.