Papa Francisco morreu de quê? Saiba a provável causa da morte

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, conforme divulgou o Vaticano ainda durante a madrugada. A causa da morte teria sido um derrame, um AVC (Acidente Vascular Cerebral) grave, segundo noticiou o jornal italiano Corriere Della Sera.

"Um derrame seria a causa da morte do papa Francisco. Nas próximas horas, a Santa Sé emitirá comunicado oficial indicando a causa da morte", conforme o periódico.

Outro jornal italiano, o la Repubblica, também aponta a mesma causa para o falecimento do pontífice, que tinha 88 anos.

O argentino morreu menos de um mês após deixar o hospital, onde ficou internado para tratar de uma pneumonia bilateral.

Um dia antes da morte, ele apareceu em público no Vaticano em uma missa de Páscoa, quando fez a última saudação aos fiéis.

A morte ocorreu no apartamento dele na Casa Santa Marta, residência simples escolhida por ele desde o início do pontificado. O Escritório de Imprensa do Vaticano confirmou o local, mas não especificou em qual cômodo ele estava no momento.

O estado de saúde do papa já vinha piorando há semanas. Internado no hospital Gemelli, em Roma, por mais de 30 dias devido a infecções respiratórias, Francisco enfrentava crises recorrentes, o que levou médicos a considerarem a suspensão dos tratamentos mais agressivos, optando por cuidados paliativos.

Ainda segundo o Corriere della Sera, havia planos para que o papa fosse levado de volta à Casa Santa Marta assim que apresentasse sinais mínimos de melhora, com a perspectiva de que ali pudesse enfrentar os momentos finais de enfermidade, já considerada irreversível por médicos.