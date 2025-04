Arcebispo Dom Alberto Taveira relembra quando Papa recebeu imagem de Nossa Senhora de Nazaré

O Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira, concedeu uma coletiva nesta segunda-feira (21) para compartilhar reflexões sobre o legado pastoral do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos durante a madrugada. Na ocasião, foram destacados o compromisso que o Santo Padre tinha com os pobres, seu carinho pela Amazônia e as contribuições à Igreja de Belém.

Taveira relembrou a felicidade de entregar a réplica da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Papa. O presente foi entregue em 2013, no último compromisso do Santo Padre na Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro.

“Desde que ele foi eleito Papa, eu mandava pedidos de uma bênção para o Círio de Nazaré. Muita gente dizia assim: ‘Ah, vamos trazer o Papa para o Círio’. Eu falava: ‘Olha, para o Círio, não. Senão, nós vamos fazer uma loucura e vai virar o Brasil inteiro atrás do Papa, além do povo que já vem para o Círio’. Só que as referências que eu fiz a respeito do Círio com ele me chamaram muita atenção. Quando eu cheguei para o Sínodo da Amazônia (em 2019, em Roma), havia uma capela no corredor por onde passávamos para as reuniões. Nela estava a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, abençoando o Sínodo da Amazônia. Ele mandou colocar lá a réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que eu tinha dado a ele no final da visita ao Rio de Janeiro. Quando eu me aproximei dele, entreguei a imagem, ele parecia uma criança. Olhou para mim e disse assim: ‘É para mim?’. E eu disse: ‘É claro, santidade’”, contou Dom Alberto Taveira.

Dom Alberto Taveira entregando a imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Papa. (Foto: Ascom Governo do Estado do RJ)

Em outra ocasião em que o Papa foi presenteado com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a santa foi entregue pela primeira-dama, Janja. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Janja se encontraram com o Santo Padre em junho de 2023, no Vaticano. O casal ainda fez o convite ao pontífice para participar do Círio de Nazaré, que acontece todos os anos no segundo domingo de outubro, em Belém.

Janja presenteou o Papa com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. (Foto: Ricardo Stuckert//Presidência da República)

Além disso, na coletiva, Dom Alberto Taveira destacou que a reunião não era um ato de ‘pesar’, mas de ‘entrega’ pelo grande legado que o Papa Francisco deixou aos fiéis. “Nós nos reunimos nesta manhã e digo-lhes que com uma satisfação e sentimento profundo de agradecimento. Nós hoje não estamos celebrando um dia de pesar, mas estamos realizando um ato de entrega. O grande Papa Francisco, quase 13 anos de pontificado. Essa foi a primeira vez na história que um latino-americano foi eleito papa. Ele marcou esses quase 13 anos de uma forma indelével para a história da igreja e a história da humanidade”, disse.

Dom Alberto Taveira falando sobre o legado do Papa Francisco. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Sobre a morte do Papa Francisco, Dom Alberto Taveira expressou que a data não será esquecida e terá um significado diferente por ter ocorrido no período da Páscoa. “Eu penso que Deus teve um carinho muito especial com ele, porque ele veio a falecer exatamente nesta manhã de segunda-feira de Páscoa. Teve a possibilidade de estar com o povo reunido na Praça de São Pedro no dia de ontem. Serão incomparáveis os gestos do Papa Francisco a serem recordados na história da igreja, incomparáveis com seus escritos, as suas viagens, seus sorrisos. Ontem, ainda cumprimentou crianças quando foi à Praça de São Pedro”, ressaltou.