Janja entrega imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Papa Francisco e o convida para o Círio, em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da primeira-dama Janja, se encontrou na manhã desta quarta-feira (21) com o Papa Francisco, no Vaticano. Janja aproveitou a oportunidade e entregou ao chefe da Igreja Católica uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Antes de embarcarem, Lula informou que pretendia convidar o Papa para participar do Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo de outubro, em Belém.

"Durante o encontro com o Papa Francisco, entreguei uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e que anualmente atrai peregrinos de todo o Brasil para a maior festa católica do nosso país, o Círio de Nazaré", escreveu a primeira-dama.

Em uma publicação no Instagram, Janja confirma que o líder católico foi convidado para o Círio.

Lula publicou imagens do encontro. "Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo", diz, na publicação.

O presidente e a primeira-dama também entregaram ao papa Francisco uma gravura do artista de Pernambuco J.F. Borges.

Antes da reunião desta quarta-feira, a última vez que Lula e papa Francisco se encontraram foi em fevereiro de 2020.

lula e o papa francisco Lula beija o Papa Francisco (Ricardo Stuckert) Francisco sorri para a foto ao lado de Lula (Ricardo Stuckert) Janja entrega imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Papa (Ricardo Stuckert) A primeira-dama Janja, Lula e o Papa (Ricardo Stuckert)