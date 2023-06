Lula se encontra em Roma com o presidente da Itália Sergio Mattarella

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recepcionado pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palazzo Quirinale, na manhã desta quarta-feira (21), antes da audiência entre os dois. Ainda nesta quarta, Lula terá reuniões com o papa Francisco, com o arcebispo Edgar Peña Parra, da Secretaria de Estado do Vaticano, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Essa é a terceira viagem do petista à Europa desde que retornou ao Planalto, em janeiro deste ano. Ele embarcou ao continente europeu acompanhado da primeira-dama Janja.

Antes da viagem, durante visita ao Pará no último sábado (17) e o programa Conversa com o Presidente, da última segunda-feira (29), Lula garantiu que vai convidar o Papa Francisco para visitar o Brasil e acompanhar o Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo de outubro, em Belém. A última vez que o pontífice esteve no país foi há 10 anos, na edição de 2013 da Jornada Mundial da Juventude.