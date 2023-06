Presidente Lula já está na Itália; agenda na Europa inclui compromissos em Roma e Paris

Em sua terceira viagem à Europa desde que retornou ao Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na manhã desta terça-feira (20) em Roma, na Itália. Entre os compromissos do petista previstos para esta semana estão reuniões com Papa Francisco, com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Durante sua passagem pela Europa, Lula também deve fazer um discurso em um festival na capital Paris e se encontrar com o presidente Emmanuel Macron, da França.

Conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, o primeiro compromisso de Lula em Roma será uma reunião com o sociólogo italiano Domenico de Masi, precursor do conceito de "ócio criativo", na tarde desta terça-feira (20).

Veja os compromissos previstos

Quarta-feira (21)

Rreunião com o Papa Francisco, no Vaticano. Na pauta do encontro, estão temas como guerra na Ucrânia, mudanças climáticas e combate à fome.

Encontros bilaterais com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Embarca para a França

Quinta-feira (22)

Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris

discurso no evento do Power Our Planet, no Campo de Marte, na capital francesa

jantar oferecido pelo presidente Emmanuel Macron aos chefes de delegação participantes da cúpula

Sexta-feira (23)

participação no Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris

almoço de trabalho oferecido por Macron a Lula

O Palácio do Planalto informou que a programação pode sofrer alterações, por se tratar de previsão.