Presidente Lula fala de políticas de concessões e parcerias para a COP 30 em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a política de concessões e as parcerias firmadas no último final de semana em Belém, como forma de preparar a capital paraense para receber a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), em 2025. No último sábado (17), em sua passagem por Belém, o petista participou de anúncios de investimentos para o evento e destacou isso na live “Conversa com o presidente” desta segunda-feira (19).

Umas preocupações envolve a capacidade da rede hoteleira. Por isso, o governo deve trabalhar para que navios de Turismo consigam encostar na cidade e também possam servir como hotel.

“O governo começou a fazer uma política de concessões e de parceria para ajudar a transformar Belém numa cidade capaz de receber a COP. É preciso ter uma rede hoteleira. A gente vai fazer uma drenagem no rio para que navios, esses transatlânticos de turismo, possam atracar ali para que a gente possa ter ele como hotel”, declarou Lula. “Fomos fazer convênios com prefeito (de Belém, Edmilson Rodrigues) para fazer canal em alguns lugares da cidade e também concessão com o aeroporto que está abandonado, para ser o grande palco do nosso encontro da COP 30 em 2025”, continuou o presidente, referindo-se à cessão do Aeroporto Brigadeiro Protásio Oliveira.

O terreno onde ficaram o antigo aeroporto foi cedido pelo governo federal ao Estado para construção do Parque da Cidade, que será a sede da Conferência.