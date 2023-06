Lula confirma que participará do Círio em Belém e fala de convite ao papa: 'ele sabe a importância'

Em seu programa semanal "Conversa com o presidente", desta segunda-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou que fará um convite ao papa Francisco para participar do Círio de Nazaré, em Belém. Lula disse ainda que foi convencido pela primeira-dama Janja e, pela primeira vez neste ano, também vai participar do Círio.

"Eu vou convidar (o Papa Francisco). Ele conhece a festa, sabe a importância da festa. Não sei se o papa correria o risco de ir pra uma festa que tem milhões e milhões de pessoas, mas de qualquer forma, seria uma visita extraordinária. Mas ai tem que acertar com as agendas. Mas não me negaria de fazer o convite pra ele", disse o petista. "Até porque eu vou, é a primeira vez que vou ao Círio de Nazaré. A Janja foi, achou maravilhoso e ela me convenceu e esse ano vou visitar o Círio de Nazaré com ela e vou convidar o papa", completou o presidente.

Na última edição do Círio - a primeira após a pandemia da Covid-19 -, em 2022, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que o público estimado na grande romaria do segundo domingo de outubro foi 2,5 milhões de pessoas.

Lula em Roma

O presidente Lula embarca na noite desta segunda-feira (19) para a Itália. A agenda do petista em Roma inclui uma reunião com o Papa Francisco, nesta terça-feira (20). Durante uma visita ao município de Abaetetuba, no Pará, no último sábado (17), Lula já havia afirmando que iria convidar o líder católico para o Círio. “Vou pra Roma e vou encontrar com o papa Francisco. Quero convidá-lo para ele vir ao Brasil outra vez. Mas queria convidá-lo para vir na festa do Círio aqui, seria extraordinário que ele pudesse participar. Vou convidá-lo, vou pessoalmente, já tem audiência marcada para terça-feira (20), 14h30. E vou pedir benção para todo o povo do Pará e de Abaetetuba. Se preparem porque as coisas vão acontecer nesse país”,