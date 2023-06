Lula viaja para Europa e convidará o Papa Francisco para o Círio de Nazaré, em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai embarcar para a Europa, na noite desta segunda-feira (19), e já tem um encontro marcado com o Papa Francisco, no Vaticano, em Roma. Como prometido no sábado (17), enquanto cumpria agenda no Pará, Lula irá reforçar o convite para que o pontífice participe do Círio de Nazaré, em Belém, durante uma visita ao Brasil.

A conversa entre Lula e o papa deve ocorrer na próxima terça-feira (20), quando ambos terão uma conversa a portas fechadas na Sala Paulo 6º, local usado para audiências com o líder da Igreja Católica. Na ocasião, serão abordadas pautas sociais, como o combate à fome e a paz na Ucrânia. O convite para o pontífice participar da maior festa religiosa do Brasil, que ocorre no mês de outubro, deve surgir durante esse encontro.

Mas, claro, que a viagem de Francisco dependerá de seu estado de saúde. Na última semana, ele passou por uma cirurgia para retirar uma hérnia intestinal e ficou internado por cerca de 9 dias no hospital Gemmili. O Vaticano anunciou que, em breve, o papa poderá retomar as viagens e outras atividades.

Confira a agenda de Lula no exterior:

O voo do presidente Lula está previsto para sair do Brasil às 23h59 desta segunda-feira (19), e deve durar cerca de 11 horas. O primeiro compromisso da agenda presidencial ocorrerá na terça-feira (20) e será uma reunião com o escritor e sociólogo italiano Domenico de Masi, em Roma.

Na quarta-feira (21), Lula se reunirá com o presidente da Itália e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Nos dias 22 e 23, o presidente estará em Paris e participará da Cúpula para um Novo Pacto de Financiamento Global, que definirá novos compromissos para cumprir a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na mesma data, também estão previstos mais dois encontros com o presidente da França, Emmanuel Macro: um jantar na quinta-feira (22); e um almoço de trabalho na sexta-feira (23). As duas autoridades devem conversar sobre o meio ambiente, a guerra entre Rússia e a Ucrânia e o acordo bilateral entre Brasil e França.

Um discurso no festival de música Global Citizen, na capital francesa, na quinta-feira (22), também está na lista de afazeres de Lula. Segundo ele, o convite surgiu do próprio vocalista da banda Coldplay, Chris Martin.

Janja relembra promessa de Chris Martin e cobra Coldplay em Belém

No último sábado (17), quando a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, esteve em Belém, para uma visita oficial, relembrou uma promessa de Chris, junto à banda Coldplay. Ele teria afirmado que se o Brasil ficasse como sede da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP) 30 ele estaria presente.